Предвыборную агитацию в Якутии могут счесть за разжигание национализма

Якутск, , 09:15 — REGNUM Выборы главы Чурапчинского района Якутии сопровождаются скандалом. Борьба между кандидатами вылилась в призыв, который надзорные и правоохранительные органы могут квалифицировать как экстремизм и разжигание национальной розни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ожесточённая борьба идёт между основными претендентами на место главы муниципалитета — действующим его руководителем Андреем Ноговицыным и Яковом Оконешниковым. Ситуация обострилась настолько, что успокаивать оппонентов и жителей района уже приезжали врио главы Якутии Айсен Николаев и экс-руководитель республики Егор Борисов, пишет ИА SakhaDay.

Однако противостояние набирает обороты, и 17 августа в социальных сетях был распространён призыв не голосовать за кандидата «с чужеродной кровью» притом, что в районе живут люди разных национальностей. В ответ на призыв кандидат, в адрес которого он был направлен, подал жалобы в прокуратуру и УФСБ республики, сочтя распространённое сообщение разжиганием национализма и экстремизма.

«Сегодня в Чурапчинском улусе сложилась такая ситуация, что между исполнительной и законодательной ветвями местной власти отсутствует всякий политический, да и просто человеческий диалог, и компромисса найти, скорее всего, не удастся. Страдает при этом, конечно, простое население, которое не привыкло за прежние годы к таким яростным политическим баталиям. И все чаще люди задаются вопросами: «Зачем нужны такие грязные технологии? Кто кого боится в предвыборной гонке?», — описывает ситуацию в районе ИА SakhaDay.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 9 сентября помимо выборов главы республики и её столицы пройдёт голосование за руководителей 15-ти районов региона. Кроме того, состоятся выборы представителей гордумы Якутска и Госсобрания Якутии.