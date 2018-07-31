Населению Якутии выборы-2018 «наверное, встанут поперёк горла»

Якутск, , 12:15 — REGNUM В Якутии избирательные кампании проходят интересно, оживлённо и напряжённо настолько, что население республики может ко дню голосования устать как от потока предвыборной информации. Ещё с большей вероятностью это может произойти на фоне того, что жителям Якутска придётся голосовать за кандидатов сразу на четырёх выборах, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов.

Читайте также: Выборы в Якутии превратятся в жестокое бескомпромиссное «рубилово»?

Напомним, население столицы республики будет голосовать в один день за мэра Якутска, депутатов гордумы, представителей Госсобрания региона и его главу.

«Чувствуется какое-то оживление, ходят слухи о том, что один кандидат снял другого, чёрный пиар потихоньку начинается, это обычный процесс. А простому населению выборы в этом году наверное встанут поперёк горла, особенно жителям Якутска. Четыре избирательных кампании! Зато СМИ оживились, а политтехнологи уже ездят по районам и зарабатывают деньги», — так видит предвыборную обстановку в регионе эксперт.

Читайте также: В Якутии грядёт масштабная смена власти: «Будем ждать перемен»Вместе с тем, столь сильная борьба за места в органах власти разного уровня ему непонятна.

«Почему люди так рвутся в некоторые органы, которые в итоге станут просто голосовательными? — недоумевает Андрей Данилов. — Они там никак не проявят, но будут давить и грызть друг друга в период избирательной гонки. Может, в желании баллотироваться кандидаты руководствуются какими-то своими экономическими мотивами».

Читайте также: К выборам главы Якутии допущены четыре кандидата из семи

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов Госсобрания Якутии и гордумы Якутска жители столицы республики будут выбирать по плану в связи с истечением срока полномочий предыдущих созывов. А вот выборы главы региона и его столицы не должны были состояться в 2018 году. Эту ситуацию изменил досрочный уход в отставку главы региона Егора Борисова (срок полномочий истекал в 2019 году) и назначение врио руководителя республики Айсена Николаева (в сентябре-2017 был избран мэром города на второй срок).

В главы республики выдвинулись семь кандидатов, но после отсева баллотироваться будут только четверо, и все — представители парламентских партий. В главы Якутска заявились 12 человек, пока не допущен к участию только один.

Читайте также: Число кандидатов в мэры Якутска выросло до 12 человек