Трамп отчитался о расходах на «мексиканскую стену»
Вашингтон, 23 августа, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Возведение стены на границе с Мексикой уже обошлось США в $3,2 млрд, однако американский президент Дональд Трамп намерен просить на проект дополнительные средства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Строительству заслона от нелегальной миграции постоянно мешают представители Демократической партии США. Темпы работы необходимо ускорить, отметил Трамп.
«На это уже потрачено $3,2 млрд. Но мне хотелось бы, чтобы строительство шло еще быстрее. Поэтому мы будем просить еще $5 млрд в этом году», — сказал глава США.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство стены на американо-мексиканской границе являлось одним из ключевых предвыборных обещаний действующего президента США. В январе 2018 года Трамп заявил, что на начальный этап строительства, который продлится десять лет, необходимо $18 млрд.
Демурин: Ставя стену, Трамп сам идет по её кромке
Более 31 тыс. нелегалов были арестованы в июле на границе США