Вашингтон, 23 августа, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Возведение стены на границе с Мексикой уже обошлось США в $3,2 млрд, однако американский президент Дональд Трамп намерен просить на проект дополнительные средства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Строительству заслона от нелегальной миграции постоянно мешают представители Демократической партии США. Темпы работы необходимо ускорить, отметил Трамп.

«На это уже потрачено $3,2 млрд. Но мне хотелось бы, чтобы строительство шло еще быстрее. Поэтому мы будем просить еще $5 млрд в этом году», — сказал глава США.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство стены на американо-мексиканской границе являлось одним из ключевых предвыборных обещаний действующего президента США. В январе 2018 года Трамп заявил, что на начальный этап строительства, который продлится десять лет, необходимо $18 млрд.

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