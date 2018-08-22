Москва, 22 августа, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Свое согласие на проведение исследования на «детекторе лжи» дали обвиняемые в убийстве отца сёстры Хачатурян. Об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

Прохождение полиграфа

«Согласие получено. Ходатайство соответствующее следователю будет заявлено. Девушки готовы пройти для подтверждения их показаний», — цитирует РБК слова юриста.

Также адвокат добавил, что сторона защиты просила суд о проведении сексологической и психолого-психиатрической экспертиз сестёр, а также из отца — посмертно. Добавим, ранее Паршин заявил, что следствие по делу об убийстве признало, что отец сестёр совершал с обвиняемыми «аморальные действия».

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля трое молодых девушек 17, 18 и 19 лет в подъезде многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе избили до смерти своего отца. По мнению следователей, сестры Хачатурян совершили преднамеренное убийство, которое было продумано и спланировано заранее.

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