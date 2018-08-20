Следствие признало, что отец сестёр Хачатурян совершал аморальные действия

Москва, , 21:21 — REGNUM Адвокат Алексей Паршин, который представляет интересы одной из сестер Хачатурян, заявил, что следствие по делу об убийстве признало, что их отец совершал с обвиняемыми «аморальные действия». Об этом Паршин заявил журналистам сегодня, 20 августа.

«Следствие признало аморальные действия со стороны отца, но там не только аморальные действия, там было совершено преступление», — сказал Паршин.

Напомним, ранее сегодня все три сестры Хачатурян признали свою вину в зверском убийстве собственного отца. Они дали развернутые показания следствию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля три сестры Хачатурян 17, 18 и 19 лет напали на своего отца с использованием ножа, молотка и газового баллончика в подъезде многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе.

В результате нападения мужчина скончался от обильной кровопотери.

Следствие считает, что сестры Хачатурян совершили преднамеренное убийство, которое было продумано и спланировано заранее.