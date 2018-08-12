Убийство тремя сестрами отца в Москве считают преднамеренным

Москва, , 12:09 — REGNUM Громкое убийство тремя сестрами Хачатурян своего отца было преднамеренным и, вероятно, даже спланированным заранее. Об этом 12 августа со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщают «Известия».

"В ходе расследования стало ясно, что девушки не спонтанно совершили убийство, как предполагалось первоначально. Их действия были продуманы и, скорее всего, спланированы заранее», — сказал источник.

Как установлено, сестры заранее открыли автомобиль отца и взяли нож оттуда, зная, где отец хранит холодное оружие. 35 нанесенных отцу ран источник считает следствием неопытности сестер, они не просто знали, как быстро убить человека.

Затем этим же ножом двое из сестер нанесли себе порезы на руках, для того чтобы представить дело так, что это отец первый напал на них и они просто были вынуждены защищаться.

«Важно знать, что девушки непростые — они умные, неплохо учились в школе, отзывы о них из школы только положительные», — отметил близкий к следствию источник.

27 июля три сестры Хачатурян 17, 18 и 19 лет напали на своего отца с использованием ножа, молотка и газового баллончика в холле дома на Алтуфьевском шоссе. В результате мужчина скончался от обильной кровопотери. Свое нападение сестры Хачатурян объяснили тем, что, по их словам, отец долго время подвергал их моральным истязаниям. Уголовное дело расследует Главное управление Следственного комитета России.