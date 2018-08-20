Москва, 20 августа, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Трое сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», которые попали под подозрение в коррупции, уволены с занимаемых должностей. Речь идёт о заместителе генерального директора корпорации Алексее Белобородове и двух его подчиненных. Как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, с занимаемых постов они были сняты 17 августа.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

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Подозреваемые в получении взяток сотрудники РКК «Энергия» дают показания

Отмечается, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о подозреваемых и распорядился максимально содействовать следствию.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа были задержаны заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем троим было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Задержанные уже дают следствию признательные показания. Сегодня, 20 августа, суд должен избрать им меру пресечения. Расследование ведется при содействии управления «П» Федеральной службы безопасности России.

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По данным следствия, на вымогательство со стороны сотрудников РКК «Энергия» пожаловался гендиректор одной из фирм, собиравшихся сотрудничать с корпорацией. Он заявил, что топ-менеджеры корпорации требуют у него откат за выполнение строительных работ. Затем в рамках оперативного эксперимента двум сотрудникам РКК «Энергия» была передана крупная денежная сумма. Как пояснили сами задержанные, часть полученной суммы они передали непосредственному начальнику — заместителю главы РКК «Энергия» Алексею Белобородову. Помеченные купюры — более 400 тыс. рублей — были обнаружены в личном сейфе Белобородова во время обысков 17 августа.