СК раскрыл имя одного из задержанных в РКК «Энергия»

Москва, , 14:27 — REGNUM Следственный комитет России прокомментировал информацию о задержании ряда руководителей ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за взяточничество. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 19 августа, пресс-служба СК.

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет при содействии Роскосмоса смог выявить подозреваемых во взяточничестве из числа руководителей РКК «Энергия».

В СМИ появилась информация о том, что высокопоставленные сотрудники корпорации задержаны и дают признательные показания. Ожидается, что 20 августа суд изберет в отношении них меры пресечения.

Следственный комитет сообщил, что задержан заместитель главы РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Уточняется, что расследование ведется при содействии управления «П» Федеральной службы безопасности России.

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