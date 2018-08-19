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СК раскрыл имя одного из задержанных в РКК «Энергия»

Общество

Подозреваемые были выявлены в ходе следственных мероприятий, которые провел Следственный комитет Московской области

СК раскрыл имя одного из задержанных в РКК «Энергия»
sajinka2
Взятка

Москва, 19 августа 2018, 14:27 — REGNUM  Следственный комитет России прокомментировал информацию о задержании ряда руководителей ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за взяточничество. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 19 августа, пресс-служба СК.

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет при содействии Роскосмоса смог выявить подозреваемых во взяточничестве из числа руководителей РКК «Энергия».

В СМИ появилась информация о том, что высокопоставленные сотрудники корпорации задержаны и дают признательные показания. Ожидается, что 20 августа суд изберет в отношении них меры пресечения.

Следственный комитет сообщил, что задержан заместитель главы РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Уточняется, что расследование ведется при содействии управления «П» Федеральной службы безопасности России.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемые в получении взяток сотрудники РКК «Энергия» дают показания

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