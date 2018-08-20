Сотрудников РКК «Энергия» поймали на меченых купюрах

Москва, , 00:58 — REGNUM Крупная денежная сумма была передана двум сотрудникам РКК «Энергия» в рамках оперативного эксперимента после того, как гендиректор одной из фирм, собиравшихся сотрудничать с корпорацией, пожаловался на вымогательство. Об этом со ссылкой на близкие к следствию источники сообщает издание «Коммерсантъ».

Обратившийся к правоохранителям руководитель рассказал, что топ-менеджеры корпорации требуют у него откат за выполнение строительных работ. Помеченные купюры были переданы сотрудникам корпорации, после чего их задержали.

Задержанные пошли на сотрудничество со следствием, пояснив, что часть полученной суммы передали непосредственному начальнику — заместителю главы РКК «Энергия» Алексею Белобородову. Помеченные купюры — более 400 тыс. рублей — были обнаружены в личном сейфе Белобородова во время обысков 17 августа.

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20 августа мера пресечения в отношении троих задержанных будет определена Бабушкинским районным судом Москвы. Генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин проинформирован о ходе следствия. 17 августа, как уточняют источники, он освободил фигурантов уголовного дела от занимаемых должностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее троим подозреваемым в коррупции сотрудникам РКК «Энергия» было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Подозреваемые дают следствию признательные показания.

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