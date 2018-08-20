Москва, 20 августа, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Начало рабочей недели в Москве будет дождливым. По данным Гидрометцентра, сегодня, 20 августа, погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доджь в Москве

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Характер погоды будет определять тёплый сектор обширного североатлантического циклона. Температура воздуха прогреется 22−24 градусов. В ночные часы столбики термометров не поднимутся выше 14 градусов. А в середине недели похолодает до 5 градусов.

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21 августа в Москве синоптики прогнозируют ливни с грозами, в отдельных районах сильные. Однако уже с середины недели осадки прекратятся. К выходным значительно потеплеет — до 28 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, дождливым в Москве стало 15 августа. За сутки в регионе местами выпало 27% месячной нормы осадков. Так, в осадкомеры столичной метеостанции Строгино попало 10 мм дождя, ВДНХ — 15 мм, Тушино — 18 мм, Балчуга — 21 мм. Дожди такой интенсивности в городе наблюдались всего три раза за лето.