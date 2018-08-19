Воскресенье, 19 Августа 2018 года
16:10:11 МСК

В Московской области продлили «жёлтый уровень» пожарной опасности

Общество

«Жёлтый уровень» продлён до 20 августа

В Московской области продлили «жёлтый уровень» пожарной опасности
Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

Москва, 19 августа 2018, 15:22 — REGNUM  «Жёлтый» уровень пожароопасности установлен для Москвы и Подмосковья Гидрометцентром до понедельника, сообщается на сайте метеослужбы 19 августа.

«Жёлтый» уровень опасности означает высокую вероятность возникновения пожаров. Всего существует пять уровней опасности. «Жёлтый» уровень — третий из пяти. На территории Москвы и области он объявлен на 31 час, до 20 августа.

Такой же уровень опасности у Тверской, Косторомской, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Орловской и Брянской областей. Ещё у семи областей — «оранжевый» уровень опасности, присуждаемый, когда есть вероятность стихийных бедствий. Таковые возможны в это воскресенье в в Рязанской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях.

Ране Гидрометцентр сообщал, что 20 августа в столице ожидается небольшое похолодание, на 3−5 градусов и небольшой дождь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить