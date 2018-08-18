Краснодар, 18 августа, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Грузовой поезд столкнулся с трактором в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

dmytrok Кировец

Инцидент произошел в субботу, 18 августа, на перегоне Шенджий — Энем-2. По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек (водитель трактора).

Отмечается, что применившему экстренное торможение машинисту поезда не удалось избежать столкновения с трактором «Кировец», который выехал на железнодорожный переезд.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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