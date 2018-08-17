Женева, Швейцария, 17 августа, 2018, 14:57 — ИА Регнум. В Демократической Республике Конго, где зарегистрирована вторая вспышка геморрагической лихорадки Эбола, вакцину от этого смертельного вируса уже получили более 500 человек. В числе местных жителей также и медики, которые контактировали с заболевшими. Об этом сегодня, 17 августа, на брифинге заявил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

(сс)GDJ Вакцина

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По данным ВОЗ, в настоящий момент насчитывается 78 подтвержденных и предположительных случаев Эболы, включая 44 смерти.

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Как сообщало ИА REGNUM, вспышка вирусной болезни Эбола в Демократической Республике Конго была зарегистрирована в начале мая. На начало июня было выявлено 56 заболевших геморрагической лихорадкой, 37 из которых подтверждены лабораторно, 27 завершились летальным исходом.

8 августа вакцинация против Эболы среди групп населения высокого риска была начата в провинции Северное Киву. Тогда же в республике приступили к подготовке кольцевой вакцинации в медико-санитарной зоне Манджина, находящейся в 30 км от города Бени.

«Вакцины являются одним из важнейших инструментов для борьбы с Эболой. Поэтому приоритетное внимание уделялось их быстрой доставке на места для обеспечения защиты наших работников здравоохранения и затронутого населения», — заявил министр здравоохранения Демократической Республики Конго Оли Илунга.

На сегодняшний день в стране имеется в общей сложности 3 220 доз вакцины против Эболы, и запрошены дополнительные дозы. Вакцина находится в процессе лицензирования.