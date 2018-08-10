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Вакцинация от вируса Эбола в ДРК осложняется боевыми действиями

Происшествия

По данным, приведенным на 7 августа, уже 36 человек скончались от действий вируса

Вакцинация от вируса Эбола в ДРК осложняется боевыми действиями
GDJ
Вакцина

Киншаса, 10 августа 2018, 09:06 — REGNUM  Медицинские служащие в Демократической Республике Конго (ДРК) начали вакцинацию населения от вируса Эбола, сообщает 10 августа Nature.com.

Профилактические мероприятия осложняются боевыми действиями в регионе на востоке страны. По данным, приведенным на 7 августа, уже 36 человек скончались от действий вируса.

Напомним, с 1976 года в ДРК это уже десятая вспышка эпидемии Эбола. Однако на востоке страны, где действуют десятки вооруженных группировок, она началась впервые.

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Лихорадка Эбола
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