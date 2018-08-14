В Конго против Эболы начали применять экспериментальный препарат

Киншаса, , 14:43 — REGNUM Минздрав Демократической Республики Конго начал применять экспериментальный препарат против вируса Эбола. Об этом сообщает издание Actualite.

Разработал препарат ученый Жан-Жак Муйембе, который в 1995 году пережил эпидемию в городе Киквите. Вещество mAB114 — первый лечебный препарат против вируса геморрагической лихорадки, который используют в связи с эпидемией Эболы в Конго.

Число заболевших лихорадкой Эбола достигло в Конго 115 человек. В начале августа Всемирная организация здравоохранения объявила об очередной, десятой по счету вспышке Эболы в ДРК.

Лихорадку Эбола вызывает вирус, поражающий человека и некоторые виды животных. В Западной Африке случаи Эболы фиксируют в основном в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 августа в ДРК от лихорадки Эбола скончались 36 человек. Ситуацию осложняют боевые действия на востоке страны.

Читайте также: В ДРК подтверждено три новых случая заражения Эболой

Читайте ранее в этом сюжете: Вакцинация от вируса Эбола в ДРК осложняется боевыми действиями