Женева, Швейцария, 16 августа, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Семья немецкого автогонщика Михаэля Шумахера не собирается переезжать на постоянное место жительства в Испанию. Об этом 16 августа заявила менеджер Сабина Кем, пишет издание Bild.

Ferrarifan1956 of Michael Schumacher Михаэль Шумахер

Кем подтвердила, что семья приобрела бывшую недвижимость президента футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Переса на испанском острове Майорка. Но не для того, чтобы построить там лазарет для Михаэля Шумахера, как в Женеве, а для периодического отдыха его супруги и двоих детей.

Слухи о переезде распространились после заявления мэра испанского городка Андрач Кати Руарк о том, что Михаэль Шумахер переезжает туда. Позже власти Андрача опровергли информацию о том, что Руарк делала подобное заявление.

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Напомним, в декабре 2013 года семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах. Последние годы семья не делает заявлений о состоянии его здоровья.

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