Австрийская партия SPÖ сделала оскорбительную публикацию в адрес Ники Лауды

Лангенцерсдорф, Австрия, , 13:32 — REGNUM

Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) сделала оскорбительную публикацию в адрес лежащего в больнице трехкратного чемпиона «Формулы-1» Ники Лауды, пишет газета Kronen Zeitung 14 августа.

Отделение партии в Лангенцерсдорфе (Нижняя Австрия) опубликовало сообщение в Twitter c фотографией австрийца со следующим содержанием: «Ники Лауда всегда говорил, что ему нечего дарить. Что было бы, если бы донор его нового легкого сказал то же самое? Стоит задуматься».

Сообщение SPÖ выглядит настолько неуместно, его сложно интерпретировать как шутку или иронию, отмечает Kronen Zeitung. Через некоторое время после публикации оно было удалено.

Как сообщало ИА REGNUM, известный австрийский предприниматель и бывший автогонщик Ники Лауда находится на лечении в венском госпитале после пересадки легкого. 8 августа врачи дали оптимистичный прогноз для его состояния, однако в последующие дни произошло ухудшение. За судьбой Ники Лауды следят миллионы болельщиков «Формулы-1» по всему миру.

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