Экс-пилот Формулы-1 Фелипе Масса намерен включить картинг в Олимпиаду

Бразилиа, , 14:08 — REGNUM Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса намерен добиться включения картинга в Олимпийские игры. Об этом спортсмен рассказал в эфире передачи Conversa com Bial на бразильском телевидении 12 августа.

«Наша идея состоит в том, чтобы привезти электрические карты на Олимпиаду 2024 года в Париже», — сказал Масса.

Он пояснил, что в конце этого года в Буэнос-Айресе (Аргентина) состоится мероприятие, посвященное юношеской Олимпиаде. На нем будут презентованы соревнования на электрических картах.

Напомним, после завершения карьеры в Формуле-1 в 2017 году вице-чемпион 2008 года Фелипе Масса возглавил комиссию Международной федерации автоспорта (FIA), которая занимается организацией соревнований по картингу. До сих пор ни один вид автоспорта не включен в программу Олимпийских игр.

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