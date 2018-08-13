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Экс-пилот Формулы-1 Фелипе Масса намерен включить картинг в Олимпиаду

Спорт

Глава комиссии FIA по картингу планирует добиться этого к 2024 году

Бразилиа, 13 августа 2018, 14:08 — REGNUM  Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса намерен добиться включения картинга в Олимпийские игры. Об этом спортсмен рассказал в эфире передачи Conversa com Bial на бразильском телевидении 12 августа.

«Наша идея состоит в том, чтобы привезти электрические карты на Олимпиаду 2024 года в Париже», — сказал Масса.

Он пояснил, что в конце этого года в Буэнос-Айресе (Аргентина) состоится мероприятие, посвященное юношеской Олимпиаде. На нем будут презентованы соревнования на электрических картах.

Напомним, после завершения карьеры в Формуле-1 в 2017 году вице-чемпион 2008 года Фелипе Масса возглавил комиссию Международной федерации автоспорта (FIA), которая занимается организацией соревнований по картингу. До сих пор ни один вид автоспорта не включен в программу Олимпийских игр.

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