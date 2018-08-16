Якутск, 16 августа, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Якутия не перестала щедро тратить бюджетные деньги на разнообразные подарки, сувениры, медальоны, нагрудные знаки приложения к грамотам. Не забывает руководство республики и о традиционных закупках золотых часов, к которым теперь прибавились ещё и серебряные ручки. Всего летом 2018 года управление делами главы и правительства республики объявило более 10-ти аукционов, цель которых — приобретение подарков и сувениров на общую сумму 10,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации с сайта госзакупок.

Документация госзакупки Мужские золотые часы

Читайте также: Хирургическое вмешательство: Якутия сэкономит на праздниках и чиновниках

Основную часть из этих средств (7,9 млн рублей) потратят на покупку золотых часов (корпус из золота 585 пробы), которые закупаются тремя аукционами. Первый объявлен на сумму 5,3 млн рублей с целью приобрести 80 мужских и столько же женских часов по цене за одну штуку 48,4 и 17,5 тыс. рублей соответственно. Такие же часы аналогичной стоимостью закупаются ещё одной закупкой на 1,3 млн рублей — по 20 мужских и женских часов. Есть ещё третий аукцион на эту же сумму, но там часы стоят дороже и отличаются тем, что в документации прописана необходимость устанавливать при их изготовлении высокоточный часовой механизм. Таких часов будет куплено 18 мужских (цена — 51,7 тыс. рублей) и 15 женских (26,5 тыс. рублей).

Все часы будут дариться от правительства республики в качестве приложения к грамоте. На их циферблате будет сделана надпись «Правительство Республики Саха (Якутия)» и изображены флаги Российской Федерации и республики. На задней крышке разместят герб региона и надпись «От Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)».

Читайте также: Врио главы Якутии: Переходим в режим жестких финансовых ограничений

Ещё 720 тыс. бюджетных рублей будет потрачено на закупку 120 серебряных ручек, которые также будут приложением к благодарности правительства республики. Аукцион на их поставку уже выиграла компания ООО «КОМПАНИЯ «КВИЛЛ».

На 350 тыс. рублей управление делами главы и правительства Якутии купит 152 чороона (национальный якутский сосуд), на 263,4 тыс. рублей — 113 сувениров из фарфора, на 400 тыс. — 133 подарочных статуэтки из бивня мамонта, на 348 тыс. рублей — 116 якутских ножей. Ещё 98 тыс. рублей потратят на покупку сувенирных мини слитков и столько же — на приобретение сувенирных панно, а 140 тыс. рублей будут направлены на изготовление нагрудных знаков «За добрую волю и благотворительность». Помимо этого, за 288 тыс. рублей для правительства Якутии изготовят памятные знаки к благодарности главы Якутии, которыми станут позолоченные медальоны с надписью «За вклад в развитие республики».

Читайте также: Уходящие депутаты Якутии решили потратить на себя и подарки 18 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2018 года врио главы Якутии был назначен экс-мэр Якутска Айсен Николаев. 5 июня он потребовал от правительства региона пересмотреть ряд трат из бюджета региона. Экономить чиновникам рекомендовано на себе: им поручено урезать расходы на служебный транспорт и командировки, а также перестать финансировать из казны проведение праздников.

«Мы переходим в режим достаточно жестких финансовых ограничений. Буду смотреть всю систему, изучать все возможности. Возможно, откажемся или перенесем на следующий год какие-то объекты, приостановим запланированное, но не начатое строительство. На первых порах речь пойдёт об отказе от неэффективных расходов», — заявлял Айсен Николаев в интервью газете «Якутск Вечерний».

Напомним, госдолг Якутии по последним данным Минфина РФ составляет 55,2 млрд.