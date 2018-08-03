Уходящие депутаты Якутии решили потратить на себя и подарки 18 млн рублей

Якутск, , 10:12 — REGNUM Госсобрание Якутии накануне завершения работы созыва и перевыборов депутатов решило приобрести мебель, провести тщательный ремонт, обновить компьютерную и оргтехнику и щедро потратиться на подарки, сувениры, золотые часы, грамоты и приложения к ним, а также значки «За вклад в развитие парламентаризма». Сколько бюджетных денег решили израсходовать перед уходом депутаты и что они покупают, выяснил корреспондент ИА REGNUM.

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Как всегда, денег не жалеют на золотые часы. Их приобретают четырьмя закупками, на эти расходы заложено почти 2,9 млн рублей. За эти деньги Госсобрание купит 81 мужские часы и 31 женские. Помимо золотых закупаются также обычные кварцевые часы: за 400 тыс. рублей — 35 мужских и 64 женских.

Ещё одна статья расходов — сувениры. Так, 87 тыс. рублей предполагается потратить на приобретение посуды и столовых приборов — чайных сервизов, кувшинов, салатников, ваз, ножей, вилок и ложек. Ещё в 350 тыс. рублей обойдётся посуда: чайники, молочники, чайные сервизы, сахарницы и тарелки для десертов, 196 тыс. рублей приготовлены на сувениры в национальном стиле — 70 чооронов из мельхиора, 250 тыс. — на 100 скульптур якутской лошади в национальном конском убранстве на подставке.

500 тыс. рублей израсходуют на поставку сувениров с логотипом Госсобрания — 50 наборов ручек с подставками и 100 настенных панно. Ещё на 500 тыс. рублей покупают рекламные растяжки, пакеты, блокноты и ручки с логотипом парламента, билборды, ленты, наддверные таблички, холст и флаги России.

223 тыс. рублей не пожалели на серебряные памятные знаки от председателя Госсобрания (80 штук), 200 тыс. — на нагрудные знаки народного депутата. 127,5 тыс. — на оказание услуг по изготовлению нагрудных знаков и значков «За вклад в развитие парламентаризма Якутии», 63,5 тыс. — на 125 писем с благодарностью от председателя Госсобрания, 96 тыс. — на 120 почётных грамот.

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Помимо этого, Госсобрание активно тратится на папки со своей символикой. За лето их заказали тремя закупками более тысячи штук на сумму 470 тыс. рублей.

Перед уходом депутаты также решили затеять в Госсобрании ремонт, обновить мебель и технику. В том числе купить тремя закупками 95 планшетов Apple iPad Pro на 4 млн рублей и чехлы для них за 249,5 тыс, мониторы (72 тыс.), моноблоки (380 тыс), проектор (420 тыс.), кондиционеры (456 тыс.), сканеры (182 тыс.), многофункциональные устройства с тонером (312,5 тыс. рублей) и без (700 тыс.), фото‑ и телевизионное оборудование (200 тыс.).

3,7 млн рублей будет стоить новая мебель. За эти деньги покупаются столы, стулья, шкафы, тумбы и 20 кресел руководителя — с кожаной обивкой, из массива каучукового дерева, с хромированными подлокотниками…

Недёшево обойдётся и ремонт: 300 тыс. потратят на ковровые покрытия, 1,7 млн рублей — на замену дверей, 2,4 млн — на ремонт помещений, 1,3 млн — на установку новых радиаторов отопления, 396 тыс. — на косметический ремонт парадного крыльца и 83 тыс. — на косметический ремонт фойе. Итого — 6,2 млн рублей.

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На этом траты не заканчиваются. Ещё на 400 тыс. рублей депутаты решили купить 415 книг издательства «Бичик», 200 тыс. потратить на сопровождение и проведение торжественных мероприятий и 250 тыс. — на продукты питания для проведения межрегиональных мероприятий: шоколадные конфеты, молоко, чай, кофе, кумыс, кефир, простоквашу.

В целом за это лето Госсобрание Якутии закупило мебели, сувениров и техники, а также потратило на подарки, книги, папки с символикой почти 18 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий созыв Госсобрания Якутии в течение всей своей работы показывал себя не с лучшей стороны. Депутаты неоднократно переголосовывали по указке правительства, откровенные нарушения регламента игнорировались, активно покупались золотые часы и сувениры, а под занавес двум главам комитетов — Александру Уарову и Дмитрию Саввину — были предъявлены обвинения в получении взяток.

Напомним, представителей нового состава республиканского парламента якутяне будут выбирать 9 сентября.

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