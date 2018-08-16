Москва, 16 августа, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Российские космонавты откажутся от проведения на борту Международной космической станции (МКС) некоторых «так называемых научных исследований», заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает 16 августа ТАСС.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Тайны космоса

По мнению главы госкорпорации, на МКС не следует проводить «так называемые научные исследования», «которые разрабатывались не спеша, по десять лет, а их научный результат порой высосан из пальца». Кроме того, по словам Рогозина, Роскосмос откажется от ведения параллельных проектов, космическая корпорация будет выбирать лучшие технические решения конструкторских бюро и предприятий, и эти решения затем будет тиражировать.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что третий запуск ракеты-носителя «Ангара» состоится с космодрома «Плесецк» в 2019 году, в 2018 году Центр имени Хруничева передаст Минобороны России очередную ракету.

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