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Рогозин анонсировал третий запуск «Ангары» с космодрома «Плесецк»

Наука

В 2018 году Центр имени Хруничева передаст министерству обороны РФ очередную ракету

Рогозин анонсировал третий запуск «Ангары» с космодрома «Плесецк»
Иллюстрация: Mil.ru
Пуск ракеты с космодрома Плесецк

Москва, 16 августа 2018, 09:47 — REGNUM  Третий запуск ракеты-носителя «Ангара» состоится с космодрома «Плесецк» в 2019 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, в этом году Центр имени Хруничева передаст министерству обороны РФ очередную ракету.

«Нагрузку и тип разгонного блока они определят сами», — заявил в интервью ТАСС Рогозин.

Напомним, в семейство ракет-носителей «Ангара» входят ракеты четырех классов, от легкого до тяжелого, в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара 1.1») до 35 («Ангара-А7») тонн на низкой околоземной орбите. С помощью таких ракет возможно выведение на любую орбиту спутников, кораблей и межпланетных станций.

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