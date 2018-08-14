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Космонавты покинут МКС на шесть часов для проведения экспериментов

Наука

В открытом космосе будет смонтировано новое оборудование и состоится запись новой серии проекта «Космос 360»

Москва, 14 августа 2018, 13:50 — REGNUM  Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос для установки научной аппаратуры и проведения экспериментов снаружи Международной космической станции, сообщает 14 августа пресс-служба «Роскосмоса».

"В соответствии с программой выхода запланированы сбор материала в рамках эксперимента «Тест» с модулей «Поиск» (МИМ2) и «Пирс» (СО1), монтаж научной аппаратуры «Икарус», запуск двух наноспутников «Танюша-ЮЗГУ» в рамках космического эксперимента (КЭ) «РадиоСкаф», — говорится в сообщении.

Также космонавты проведут панорамные телевизионные съёмки в формате проекта «Космос 360», который Роскосмос развивает совместно с РКК «Энергия» и телеканалом RT.

Отмечается, что продолжительность плановой работы за пределами МКС составит 6 часов 10 мин. Во время работы в открытом космосе будут использоваться скафандры нового поколения «Орлан-МКС». Для Артемьева это третий выход в открытый космос, Прокопьев выходит за пределы МКС впервые.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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