Вильнюс, 15 августа, 2018, 15:44 — ИА Регнум. О том, что первый в Прибалтике полигон НАТО по отработке ударов с воздуха появится именно рядом с границей Калининградской области, НАТО намекнуло ещё в июне этого, 2018 года, когда в Литву на учения, без анонсирования, прилетел тяжёлый ударный самолет огневой поддержки ВВС США Lockheed Martin AC-130J Ghostrider, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 августа.

Af.mil AC-130

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AC-130J — это летающая крепость, которая может атаковать сразу несколько наземных целей одновременно, уже после манёвров в Литве писали литовские СМИ в начале июня. Они же и сообщили, какая именно цель была у американского воздушного судна в Литве.

«Миссия AC-130J в Литве была особенной по нескольким причинам — как для американцев, так и для литовцев. Курсирующий вокруг Казлу-Руды самолёт участвовал в международных учениях, по сценарию которых AC-130J «был поднят в воздух с целью уничтожения систем противовоздушной обороны, сил и инвентаря мнимого противника». Уничтожение такого оружия, как противовоздушная оборона, может оцениваться не только как тренировка дружественных сил, но и как сигнал России. Хотя эта страна напрямую в сценарии учений не упоминается (противник указывается как «равноценный противник»), именно в принадлежащей России Калининградской области дислоцированы современные системы противовоздушной обороны С-400», — писал в июне литовский портал Delfi.

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Поражать наземные цели на полигоне в Казлу Руде тренировался и бомбардировщик ВВС США B-52.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве объявлено, что на полигоне в Казлу-Руде с осени 2018 года начнётся отработка авиаударов ВВС НАТО по наземным целям. Это единственное место такого рода в Прибалтике.

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Расположен полигон в 50 км от границы с Калининградской областью.

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