США превращают приграничье с Калининградской областью в боевой плацдарм

Вильнюс, , 14:06 — REGNUM То, что старый советский полигон под литовским городком Казлу-Руда, в 50 км от границы с Калининградской областью, модернизированный силами инженеров США в первый в Прибалтике авиаполигон, только одно из звеньев превращения Литвы в масштабный боевой плацдарм, свидетельствуют открытые данные самого минобороны Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 августа.

До 2022 года в большей степени США, в меньшей различные программы НАТО, модернизируют все литовские полигоны, на что потратят порядка 81 млн евро. При этом суммарная площадь военных полигонов в Литве увеличится в два раза.

Так, полигон имени Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде — менее 10 км от границы с Белоруссией — с 85 квадратных километров будет увеличен до 176 квадратных километров. В настоящий момент на полигоне создаётся инфраструктура для тренировки операций сухопутных сил при поддержке тяжёлой бронетехники.

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Тем временем Гайжюнский полигон в Йонавском районе будет увеличен даже больше, чем в два раза — с 52 квадратных километров до 125 квадратных километров. Он предназначен для тренировки пехоты, индивидуальных занятий, отработки манёвров при поддержке артиллерии.

Кроме этих двух основных полигонов, в Литве появятся полигоны под Каунасом, под Клайпедой, в Тяльшайском районе и авиаполигон в Казлу-Руде.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве объявлено, что на полигоне в Казлу-Руде с осени 2018 года начнётся отработка авиаударов ВВС НАТО по наземным целям. Это единственное место такого рода в Прибалтике. Расположен полигон в 50 км от границы с Калининградской областью.

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