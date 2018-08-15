Москва, 15 августа, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В России уже к 2030 году выпуск медицинских изделий вырастет в 3,5 раза, объёмы экспортных поставок возрастут в десять раз. Кроме того, планируется регистрировать не менее сотни новых медицинских изделий российского производства ежегодно начиная с 2019 года. Такие перспективы развития медицинской отрасли определило Министерство промышленности и торговли РФ в «Стратегии развития медицинской промышленности России на период до 2030 года». Документ вместе с пояснительной запиской опубликован в федеральной информационной системе.

(сс) Ante Aikio Медицина

Читайте также: «Освобождение медизделий от НДС «перезапустит» отношение к качеству жизни»

Отмечается, что документ разработан во исполнение майских указов президента России 2018 года. При этом авторы проекта стратегии признали, что ни одного целевого показателя, определённого в предыдущей стратегии, которая рассчитана до 2020 года, достичь не удалось. Так, в 2017 году доля медицинской промышленности в ВВП должна была составить 0,11%, но оказалась меньше почти в два раза — 0,6%. Доля отечественных медизделий в потреблении на внутреннем рынке планировалась на уровне 28%, но составила 21%. Плановая доля экспорта от локального производства была установлена в 10%, а достигла 7%.

По оценкам специалистов, достичь заявленных показателей могли помешать и до сих пор существующие в отрасли «системные проблемы и ограничения» — дефицит финансирования и кадров. Также могли сказаться и колебания курса национальной валюты, и ограничение импорта комплектующих.

Добиваться роста медицинской промышленности Минпромторг намерен в том числе и мерами поддержки, в частности предлагается стимулировать локализацию производства медизделий и их компонентов в РФ, в том числе создавая производственные кластеры, а также оказывать финансовую поддержку из средств бюджета. При этом объёмы финансирования не обозначены. Также ведомство предложило «доработать» принцип ограничения доступа к госзакупкам иностранных производителей («третий лишний»). Ещё одной мерой стимуляции отрасли станут налоговые послабления.

Подробнее: В России могут отменить нулевую ставку НДС для медизделий