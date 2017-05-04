«Освобождение медизделий от НДС «перезапустит» отношение к качеству жизни»

Москва, , 14:32 — REGNUM Наиболее очевидным последствием в результате реализации инициативы властей об освобождении от налогообложения услуг по финансовой аренде важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий будет выполнение правительством РФ своих обязательств в части исполнения Плана мероприятий по поддержки доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор. зав кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Плеханова Людмила Чайковская.

«Если говорить проще, то для общества это выразится прежде всего в такие социальные эффекты как: развитие производства медицинских изделий; улучшение качества жизни людей с ограниченными способностями и их трудоустройство; повышение уровня ухода за инвалидами (диагностика, протезирование и т.д.); удешевление производства жизненно важных медицинских изделий. Простые граждане, наконец, начнут забывать об очередях за важной медицинской помощью — это многого стоит не просто потому, что облегчит жизнь, но в некотором смысле «перезапустит» отношение людей к качеству своей жизни, к собственной эффективности и это не только моральный, но и экономический эффект», — пояснила эксперт.

«Что же до лизинговых компаний, то они получат возможность работы с таким рынком, ниша пока не заполнена и это позволит им сделать существенный и эффективный рывок — как раз то, что нужно в этой подзапущенной сфере (прежде всего с социальной точки зрения)», — отметила Чайковская.

«Все не случится по щелчку, так как после вступления в силу нормы за ней последует не только расширение производства медицинских изделий, но и адаптация к окружающей среде людей с ограниченными способностями», — сказала эксперт.

«На данный момент нет четкой статистики сколько операций лизинговые компании проводят в этой части, но с уверенностью можно говорить о том, что будет закупаться меньше импортных медицинских изделий и в данном случае можно будет увидеть один из лучших примеров импортозамещения», — считает Чайковская.

«Не стоит опасаться того риска, который бросается в глаза — сокращение поступленияв бюджет НДС, так как налог на прибыль организаций в части доходов от лизинговых компаний и производителей медицинских изделий позволит восполнить потери», — высказал свое мнение эксперт.

Добавим, сегодня операции по передаче медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом облагаются НДС в общеустановленном порядке. От обложения НДС освобождается только реализация важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий по перечню, утверждаемому правительством РФ. С 1 января 2014 года медицинские изделия, реализация которых от налогообложения освобождается из сферы действия этой нормы исключены важнейшие и жизненно необходимые. Не облагаются НДС ввоз и реализация медицинских товаров отечественного и зарубежного производства, которые перечислены в перечне, утвержденном постановлением правительства РФ. Ранее к таким товарам относилась важнейшая и жизненно необходимая медицинская техника, но с 2014 г. термин «медицинская техника» заменен на термин «медицинские изделия».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об освобождении от налогообложения услуг по финансовой аренде важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий направлен российским правительством на рассмотрение в Государственную думу РФ. Соответствующее распоряжение 3 мая подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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