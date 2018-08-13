Вашингтон, 13 августа, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Американская космическая промышленность настойчиво трудится над тем, чтобы снизить зависимость своей космической программы от российских ракетных двигателей РД-180, которыми оснащаются ракеты Atlas. Об этом в интервью телеканалу C-SPAN заявил директор американского аэрокосмического агентства (NASA) Джим Брайденстайн.

Герард Доу. Астроном. 1650-1655

По его словам, американские разработчики «продолжают упорно работать над тем, чтобы перестать быть зависимыми от двигателя РД-180». В то же время Брайденстайн отметил, что уникальность организации, которую он возглавляет, заключается в том, что NASA имеет возможность поддерживать отношения с российскими коллегами несмотря на общее охлаждение между Москвой и Вашингтоном.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джим Брайденстайн сообщил, что готов к встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Он подчеркнул, что рассчитывает на такую встречу «в ближайшем будущем». Следует отметить, что в отношении главы Роскосмоса американской администрацией введён запрет на въезд в США.

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