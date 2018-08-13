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Директор NASA надеется на скорую встречу с главой Роскосмоса

Политика

Ранее переговоры Брайденстайна и Рогозина анонсировали в Роскосмосе

Вашингтон, 13 августа 2018, 01:22 — REGNUM  Глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил готовность к встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу C-SPAN.

По словам Брайденстайна, он рассчитывает на встречу со своим российским коллегой «в ближайшем будущем». В NASA работают над сохранением отношений с российской стороной с «учетом ограничений» — действующего запрета в отношении Рогозина на въезд в США, пояснил он.

Директор NASA также выразил уверенность, что возникшие из-за антироссийских санкций трудности в отношениях двух космических ведомств удастся разрешить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко анонсировал первую встречу Дмитрия Рогозина с директором NASA Джимом Брайденстайном. Переговоры должны состояться в октябре 2018 года во время запуска пилотируемого корабля «Союз МС-10».

Читайте ранее в этом сюжете: Роскосмос анонсировал встречу Рогозина с директором NASA

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