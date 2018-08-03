NASA может отказаться от запуска астронавтов на российских «Союзах» — СМИ

Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство (NASA) может отказаться от покупки мест на российских «Союзах» для запусков астронавтов на Международную космическую станцию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные агентства.

В настоящее время две американские компании — SpaceX и Boeing завершают освоение средств по программам развития частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС. Если полученный результат подтвердит возможности компаний самостоятельно доставлять экипажи в космос, то от услуг российского агентства придется отказаться.

Предполагается, что это может быть сделано уже в ноябре 2019 года, когда завершится срок действующего контракта. Правда, подчеркивают в агентстве, американским компаниям необходимо будет провести сертификацию кораблей, поэтому срок может сдвинуться примерно на полгода.

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