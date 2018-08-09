Москва, 9 августа, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Сегодняшняя нестабильность на российских рынках происходит на фоне сведений о возможном введении властями США нового пакета антироссийских санкций. Об этом 9 августа заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, у правительства страны и у Банка России есть в наличии все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности. В настоящее время правительство и регулятор следят за развитием ситуации на рынках, добавил министр финансов РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что «офшорная аристократия», которая занимает доминирующие позиции в российском правительстве, не готова защищать национальные интересы России от враждебного западного давления.

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