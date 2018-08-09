Четверг, 9 Августа 2018 года
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В Кремле новые санкции США назвали незаконными

Политика

Москва решительно отвергает какие-либо обвинения в причастности к произошедшему в Солсбери

Москва, 9 августа 2018, 14:34 — REGNUM  Анонсированные Вашингтоном антироссийские санкции являются незаконными и противоречат международному праву. Об этом 9 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Увязка новых санкций против России с инцидентом в Солсбери категорически неприемлема, подчеркнул представитель Кремля.

Москва решительно отвергает какие-либо обвинения в причастности Российского государства к произошедшему в Солсбери. Никакого отношения к фактам использования химоружия российская сторона не имеет.

Кроме того, Москва не располагает никакой информацией и не получила ответа от Лондона на свой запрос, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о подготовке американской стороной новых санкций против России. Власти США предлагают ввести ограничения в связи с применением отравляющего вещества в Солсбери, к которому якобы причастна Россия.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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