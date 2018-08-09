Правительство РФ не готово всерьёз отвечать на санкции США – Делягин

Москва, , 14:23 — REGNUM Офшорная аристократия, которая занимает доминирующие позиции в российском правительстве, не готова защищать национальные интересы России от враждебного западного давления, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявления депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого (ЛДПР), пообещавшего, что российские власти дадут адекватный ответ на санкции, которые намерены ввести США из-за «дела Скрипалей».

«История всех санкций в отношении РФ, начиная со «Списка Магнитского», показала, что офшорная аристократия, которая занимает доминирующие позиции далеко не только в правительстве Медведева, категорически не заинтересована в том, чтобы защищать национальные интересы России от враждебного западного давления, — сказал Делягин. — Тем более — от давления США».

По мнению Делягина, в ответ на давление Америки со стороны правительства России не доносится ничего, кроме «художественного свиста».

«Складывается впечатление, что в РФ внешняя политика возвращается во времена Козырева, просто с немного иной риторикой, — добавил Делягин. — Тогда была искренняя риторика, а сегодня сдача позиций и капитуляция прикрывается патриотическим писком».

При этом экономист отметил, что РФ располагает возможностями для того, чтобы ощутимо ответить США путём нанесения удара по прибылям американского бизнеса.

«Например, это системные меры по отказу от доллара во внешней торговле, — сказал Делягин. — Мы можем сказать: «Мы отныне продаём сырьё не за доллары, а за евро, за фунты стерлингов или за швейцарскую валюту. Мы объявляем конкурс между странами за то, чью валюту мы будем использовать». Смею вас заверить, что страны, на чью валюту мы перейдём, будут готовы сделать нам очень большие уступки и льготы».

Кроме того, Делягин отметил, что РФ могла бы запретить на своей территории продажу таких товаров, как сильно газированные американские напитки с избыточным содержанием сахара, ограничить продажу американского фастфуда, американских автомобилей, алкоголя и программного обеспечения. Кроме того, РФ могла бы заблокировать «Фейсбук» и поисковую систему Google.

«Но, увы, делать этого никто не будет», — подытожил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме уверены, что российские власти дадут адекватный ответ на санкции, которые намерена ввести Америка из-за «дела Скрипалей». Так, в частности, полагает депутат Леонид Слуцкий.

«Что касается возможной реакции России — это традиционно прерогатива исполнительной власти. Уверен, что при таком развитии событий будет дан адекватный ответ», — заявил он.

Кроме того, парламентарий добавил, что законодатели сформировали для этого весь комплекс правовых мер, приняв в весеннюю сессию закон о контрсанкциях.

Также Слуцкий отметил, что новые санкции США косвенно подтверждают то, что Вашингтон мог быть идейным вдохновителем провокации в Солсбери.

«Такая линия косвенно подтверждает предположения ряда экспертов о том, что Вашингтон мог быть идейным вдохновителем развязанной Лондоном антироссийской провокации из-за произошедшего в Солсбери», — сказал депутат, и предположил, что с вводом санкций по делу Скрипалей «США окончательно превратят всю систему международного права в театр абсурда, обратив в пепел такие понятия, как «доказательная база» и «презумпция невиновности».

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