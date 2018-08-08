Москва, 8 августа, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Вряд ли власти Эстонии последуют разумному совету следить за «защитниками» из НАТО, а не за российскими ВВС — им просто нечем это сделать, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

НАТО

Ранее пресс-служба эстонских Сил обороны сообщила, что в воздушном пространстве Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 ошибочно произвел пуск боевой ракеты класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM.

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков после инцидента со случайным запуском ракеты над Эстонией посоветовал Таллину следить не за российскими ВВС, а за «защитниками», присланными НАТО.

Вряд ли власти Эстонии последуют совету Алексея Пушкова. И дело тут вовсе не в их «своеобразном» мировосприятии или умственных способностях. Им просто нечем это сделать технически. Совсем нечем, абсолютно.

Разве что смотреть глазами и записывать на бумажку в случае чего. Поэтому Эстония и другие прибалтийские страны и далее продолжат наслаждаться натовскими военными в своем небе и на своей земле.

Что же касается самого инцидента с внештатным пуском ракеты с истребителя — такое случается. По причинам заводского брака, по неаккуратности технического персонала на аэродроме, да просто потому, что иностранные военные на чужой территории ведут себя более расслабленно.

Как говорили древние римляне, «горе побежденным». И добавляли в некоторых случаях: «Рим предателям не платит».

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