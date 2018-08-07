Испанский истребитель нечаянно «обракетился» над Эстонией

Таллин, , 21:54 — REGNUM В воздушном пространстве Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 ошибочно произвел пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, сообщает 7 августа пресс-служба эстонских Сил обороны.

По информации пресс-службы, нештатный пуск ракеты произошел над южной частью Эстонии, военные начали операцию по ее поиску.

Длина ракеты AIM-120 AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров. Если не сработала система самоликвидации, то ракета могла упасть на землю. В случае ее обнаружения местных жителей просят не трогать боеприпас.

Истребители ВВС Испании Eurofighter участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2004 года боевые самолеты стран НАТО патрулируют воздушное пространство над тремя державами Прибалтики. Правительства Латвии, Литвы и Эстонии регулярно заявляют, что это помогает им справляться с фобией «российской агрессии».

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