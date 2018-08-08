Пушков сообщил, откуда именно Эстонии стоит ждать ракетного нападения

Москва, , 11:53 — REGNUM Эстонские власти после инцидента с истребителем ВВС Испании должны понимать, откуда на самом деле исходит опасность ракетного нападения. Об этом написал в своём Twitter председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, Таллин должен следить не за самолётами ВВС России, а за своими «защитниками» на самолётах НАТО.

«Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а «защищающими» Эстонию самолетами НАТО», — написал сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1026922866762280960

Таким образом Пушков прокомментировал инцидент с запуском в воздушном пространстве Эстонии боевой ракеты класса «воздух-воздух» испанским истребителем Eurofighter Typhoon 2000.

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https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1026922866762280960