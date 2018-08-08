Владивосток, 8 августа, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин утвердил поправку в Налоговый кодекс России об обнулении НДС для воздушных перевозок на Дальний Восток. Действовать такая льгота будет до 1 января 2025 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Самолёт

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На пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток установят льготную ставку НДС — 0% по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10%. Поправку внесли для исполнения решений по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которое состоялось 28 ноября 2017 года.

Снижение ставки НДС для авиаперевозок на Дальний Восток с 10% до 0% даст повод авиакомпаниям чаще принимать решения в пользу полётов в регионы ДФО. Уверенность в этом выразил глава Минвостокразвития Александр Козлов, подчеркнув, что именно его ведомство было инициатором этого решения,

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «Прямой линии» Владимира Путина одним из острых вопросов от дальневосточников стали именно не поддающиеся никакому описанию цена на авиабилеты. Жители ДФО говорили президенту, что перестали чувствовать себя частью России, что их дети растут, не имея чувства Родины, поскольку лучше знают соседние Китай, Южную Корею, Вьетнам и Японию, чем родную страну. Президент поручил правительству проработать вопросы снижения цен на авиабилеты.

Федеральный закон принят Госдумой 24 июля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 июля.

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