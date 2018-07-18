Госдума обнуляет НДС на авиаперелеты в Крым, Калининград и Дальний Восток

Москва, , 14:39 — REGNUM Правительственные поправки, предполагающие введение льготного налогообложения для внутренних авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

По предложению правительства, такие перелеты не должны облагаться налогом на добавленную стоимость — таким образом, ставка НДС для них составит 0% до 2025 года. При этом остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10%. Такие поправки правительство внесло в законопроект о повышении ставки НДС с 18% до 20%.

Авиаперелеты в Крым и Калининград уже пользовались нулевой ставкой НДС, но норма должна была прекратить свое действие 1 января 2019 года. Правительство продлевает льготу на шесть лет и распространяет ее в том числе и на перелеты на Дальний Восток.