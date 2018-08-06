Джакарта, 6 августа, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В результате землетрясения, произошедшего 5 августа в Индонезии, среди российских туристов пострадавших не зарегистрировано. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшин.

(сс) Franklin Heijnen На пляже острова Ломбок

По словам представителя российской дипмиссии, были зафиксированы обращения по «горячей линии», российские граждане запрашивали, как себя вести в условиях чрезвычайной ситуации. Тетюшин также подчеркнул, что российские дипломаты находятся на связи с обратившимися гражданами.

Читайте также: В Индонезии зафиксировали более 100 повторных толчков

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой от 6,6 до 7 баллов на острове Ломбок в Индонезии погибли, по последним данным, более 90 человек. Несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места.

Читайте также: Более 90 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии