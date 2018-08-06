Более 90 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

Джакарта, , 09:43 — REGNUM На острове Ломбок в Индонезии в результате землетрясения погибли, по последним данным, более 90 человек. Об этом, как передает Reuters, сообщили в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

«После землетрясения магнитудой 6,9 погиб, по меньшей мере, 91 человек», — говорится в сообщении.

Представители агентства не исключают, что число погибших в ближайшее время может возрасти, так как операция по расчистке завалов продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,9 произошло на острове Ломбок в Индонезии 5 августа. Его эпицентр находился на расстоянии 50 км от города Матарам.

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