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Более 90 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на острове Ломбок в Индонезии 5 августа

Более 90 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии
UCL Mathematical & Physical Sciences
Последствия стихии

Джакарта, 6 августа 2018, 09:43 — REGNUM  На острове Ломбок в Индонезии в результате землетрясения погибли, по последним данным, более 90 человек. Об этом, как передает Reuters, сообщили в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

«После землетрясения магнитудой 6,9 погиб, по меньшей мере, 91 человек», — говорится в сообщении.

Представители агентства не исключают, что число погибших в ближайшее время может возрасти, так как операция по расчистке завалов продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,9 произошло на острове Ломбок в Индонезии 5 августа. Его эпицентр находился на расстоянии 50 км от города Матарам.

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Землетрясения
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