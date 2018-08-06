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В Индонезии зафиксировали более 100 повторных толчков

Происшествия

5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9

Джакарта, 6 августа 2018, 11:03 — REGNUM  На острове Ломбок в Индонезии, где 5 августа произошло землетрясение магнитудой 6,9, зафиксировано более 130 повторных толчков. Об этом, как передает портал Kompas, сообщил руководитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Индонезии.

По словам источника, всего специалисты зафиксировали 132 повторных толчка.

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр землетрясения находился почти в 50 км от города Матарам. По последним данным, в результате инцидента погибли более 90 человек.

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Землетрясения
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