Москва, 3 августа, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Все отказные материалы, которые вынесли следственные органы по итогам доследственных проверок по фактам недозволенных методов воздействия, хищений и иных правонарушений в учреждениях исполнения наказаний России, будут проверены прокурорами. Такое поручение на сегодняшней коллегии Генпрокуратуры дал руководитель ведомства Юрий Чайка.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

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Задержаны шесть сотрудников ярославской колонии, где пытали осужденного

Генпрокурор также потребовал «досконально» изучить жалобы на условия содержания в местах заключения.

«Немедленного вмешательства требует обстановка, сложившаяся в учреждениях ФСИН, — заявил глава надзорного ведомства. — При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц».

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Как сообщало ИА REGNUM, видеоматериалы о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области появились в средствах массовой информации во второй половине июля. Это стало поводом для проведения служебной проверки в самой колонии, а следственные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). В настоящее время установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Задержаны шесть человек.