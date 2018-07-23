Задержаны шесть сотрудников ярославской колонии, где пытали осужденного

Ярославль, , 11:20 — REGNUM Следственными органами установлены личности всех сотрудников исправительной колонии № 1 Ярославля, которые принимали участие в избиении заключенного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. 23 июля задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски и выемки документации на территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Читайте ранее в этом сюжете: Проверяющие не добрались до ярославского УФСИН