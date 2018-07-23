Замглавы ФСИН: Заключённый из ярославской колонии спровоцировал тюремщиков

Москва, , 21:38 — REGNUM Первый заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый заявил, что заключенный Ярославской колонии №1 Евгений Макаров, который подвергся пыткам со стороны сотрудников тюрьмы, якобы спровоцировал тюремщиков. Об этом он заявил журналистам сегодня, 23 июля.

Напомним, в СМИ появилась видеозапись, как заключенный Макаров подвергается пыткам и унижению со стороны сотрудников Ярославской колонии №1. Замглавы ФСИН Рудый считает, что Макаров сам провоцировал сотрудников колонии в Ярославле.

«Эта ситуация, с моей точки зрения, была спровоцирована определенными силами, ему периодически подсказывали, чтобы он вел себя вызывающе в отношении с сотрудниками», — сказал Рудый.

При этом он признал, что сотрудники колонии незадокументировали ни одного случая провокации со стороны заключенного Макарова и не дали ни одной правовой оценки.

Кроме того, Рудый утверждает, что Макаров совершил 136 нарушений в колонии. Заключённый якобы вёл себя вызывающе, постоянно нарывался на конфликт с администрацией и якобы пытался сделать так, чтобы в отношении него была «какая-то крайняя реакция личного состава».

Также Рудый рассказал, что видеозапись пытки заключенного велась младшим инспектором и, возможно, была продана позднее. Сотрудники колонии, по словам Рудого, пытались скрыть видеозапись при проверке.

«Я так полагаю, что некоторые очень недальновидные, неумные сотрудники, мало того, что совершили преступление, они провели видеозапись преступления, потом попытались скрыть эту видеозапись при проведении проверочных мероприятий», — сказал замглавы ФСИН.

Запись пыток, по всей видимости, осталась у кого-то из сотрудников, а затем была продана, считает Рудый.

При этом он отметил, что это всего его домыслы, а разбираться в деталях будет следствие.

Рудый заявил, что сотрудники ФСИН не справились с задачей, возложенной на них.

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