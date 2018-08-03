Сингапур, 3 августа, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, в Сингапуре состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Основной темой для обсуждения стали отношения между двумя государствами. Как сообщается на cfqnt МИД РФ, встреча глав дипломатических ведомств прошла на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Kremlin.ru Флаги России и Турции

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«Обсуждались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня», — говорится в сообщении МИД РФ.

Переговоры Лаврова и Чавушоглу прошли на фоне обострения отношений между США и Турцией после введения американской стороной санкций против глав МВД и минюста Турции. Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа минфин США ввёл санкции против главы МВД и министра юстиции Турции. По мнению Вашингтона, Сулейман Сойлу и Абдулхамит Гюль сыграли ведущую роль в аресте американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвинили в причастности к попытке военного переворота 16 июля 2016 года. Анкара заявила, что действия властей США не останутся без ответа.

Добавим, что 3 августа главы внешнеполитических ведомств Турции и США провели переговоры в Сингапуре. В кулуарах саммита министров иностранных дел Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Подробности беседы не разглашаются.