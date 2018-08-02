Анкара ответит на санкции США против своих министров — Чавушоглу

Анкара, , 08:10 — REGNUM Действия властей США, включивших в санкционные списки двух турецких министров, не останутся без ответа. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара ответит на включение в «черный список» главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля.

«Соединенные Штаты не останутся без ответа после введения санкций в отношении двух наших министров», — говорится в сообщении Чавушоглу в Twitter.

Напомним, 1 августа минфин США ввёл санкции против главы МВД и министра юстиции Турции, поскольку Сулейман Сойлу и Абдулхамит Гюльи, по мнению Вашингтона, сыграли ведущую роль в аресте американского пастора Эндрю Брансона.

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