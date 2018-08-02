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Анкара ответит на санкции США против своих министров — Чавушоглу

Политика

С 1 августа минфин США ввёл санкции против главы МВД и министра юстиции Турции

Анкара, 2 августа 2018, 08:10 — REGNUM  Действия властей США, включивших в санкционные списки двух турецких министров, не останутся без ответа. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара ответит на включение в «черный список» главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля.

«Соединенные Штаты не останутся без ответа после введения санкций в отношении двух наших министров», — говорится в сообщении Чавушоглу в Twitter.

Напомним, 1 августа минфин США ввёл санкции против главы МВД и министра юстиции Турции, поскольку Сулейман Сойлу и Абдулхамит Гюльи, по мнению Вашингтона, сыграли ведущую роль в аресте американского пастора Эндрю Брансона.

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Турция и США
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