США могут лишиться военных баз в Турции

Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Турция может закрыть для американских военных военные базы на своей территории. В частности, речь идёт об аэродроме Инджирлик, который используется США для операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Это станет результатом возросшей напряжённости в отношениях между Турцией и США. Такое мнение высказал старший аналитик Центра двухпартийной политики в Вашингтоне Николас Дэнфорт.

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Эксперт напомнил, что отношения между двумя странами резко испортились из-за задержания Турцией американского пастора Эндрю Брансона, которого обвинили в причастности к попытке военного переворота 16 июля 2016 года, когда в результате мятежа погибли 250 человек. В ответ на это минфин США уже ввёл санкции против главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.

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Ухудшению отношений также способствовали разногласия по вопросу санкций против Ирана, нежелание США поставлять истребители F-35 из-за закупок российских зенитных ракетных систем С-400, а также поддержка американцами курдских формирований.

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Эксперт не исключает, что ответные шаги Турции будут для США не менее болезненными. Поэтому Вашингтону следует не только готовиться к закрытию военных баз в Турции, но и в целом пересмотреть свою политику в регионе с учётом напряженности в двусторонних отношениях.

«В более широком плане Вашингтон должен начать переосмысление своей региональной политики, от Ирака до Балкан, исходя из того, что минимальный уровень турецкого сотрудничества уже нельзя воспринимать как должное», — приводит РИА Новости слова Николаса Дэнфорта.

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