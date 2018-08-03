Магадан, 3 августа, 2018, 11:00 — ИА Регнум. На ремонт дорог в Магаданской области необходимо порядка 2−3 млрд рублей, а заложено 20 млн. Об этом заявил врио главы региона Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. По его словам, на недавно состоявшемся совещании Совета безопасности Росавтодор признал, что на Колыме — худшие дороги в России.

Пресс-служба правительства Магаданской области Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов на федеральной автодороге «Колыма».

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В том числе оставляет желать лучшего и состояние федеральной автодороги «Колыма». Побывав на ней, Сергей Носов почувствовал, что как таковой федеральной дороги там нет, а есть направление. Во время переезда из Сусумана в Ягодное Носов попросил сфотографировать трассу, чтобы показать министру транспорта России, в каком она состоянии. Ситуацию усложняет то, что по этой дороге иногда приходится ездить за 150 километров машинам скорой помощи — доставлять больных из отдалённых населённых пунктов приходится с сильной тряской. А тяжело больных пациентов по этой дороге приходится везти 12 часов в Магадан…

«Признание проблемы — это первый шаг. Чтобы начать лечиться, ты должен признаться врачу, что болен», — сказал Сергей Носов, комментируя состояние колымских дорог.

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Как сообщало ИА REGNUM, главной проблемой Магаданской области Сергей Носов ранее называл большой размер бюджетной задолженности. Региону катастрофически не хватает средств, в том числе на здравоохранение.

«Федеральный бюджет, формируя финансовую помощь, делает расчёт, по которому для полного обеспечения консолидированного бюджета Магаданской области недостаток средств в 2017 составлял 14,5 млрд, в 2018 году — 15,2 миллиарда. При этом в 2017 году мы получили дотацию всего в 5,2 млрд рублей. В 2018 они считают, что нам не хватает 15 млрд, и дают дотацию 4,9 млрд. О недостатке средств мы постоянно говорили и говорим», — отмечала министр финансов региона Валентина Моисеева.