Москва, 2 августа, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, в Кремле президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля. В нём приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Войно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минобороны Сергей Шойгу, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Kremlin.ru Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности

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Главными темами обсуждения на совещании стали международные контакты президента РФ с лидерами стран — членов БРИКС, а также встречи, состоявшиеся на полях саммита в Йоханнесбурге.

«Кроме того, затрагивались актуальные вопросы социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, десятый саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге 26−27 июля. В первый день по окончании заседаний саммита состоялась церемония подписания ряда документов. Также по итогам двухсторонних переговоров совместное заявление о стратегическом партнёрстве двух стран подписали президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса. Во второй день саммита глава государства принял участие во встрече лидеров участников «пятёрки». Основной темой для обсуждения стали вопросы дальнейшего развития БРИКС и приоритеты стратегического партнёрства.