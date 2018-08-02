Банги, 2 августа, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Трое российских сотрудников СМИ, тела которых были обнаружены в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) 31 июля, перед преступлением были похищены и допрошены. Об этом сообщает центральноафриканское издание Palmares Centrafrique со ссылкой на собственные источники.

hdptcar Повстанец Центрально-Африканской Республики

По мнению источников издания, повстанцы одной из местных группировок несут ответственность за нападение на российских журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в ЦАР были найдены тела трех российских журналистов со следами насильственной смерти. В настоящее время местные правоохранители ведут поиски причастных к нападению злоумышленников.

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